Wetenschappers: het oor van de Neanderthaler was afgestemd op spraak

Neanderthalers lijken in veel opzichten op moderne mensen, ze gebruikten bijvoorbeeld vuur en kenden symbolische handelingen, zoals vermoedelijk het begraven van doden. Een open vraag is in hoeverre ze ook konden praten met elkaar. Een reconstructie van de gehoorgang van Neanderthalers door Spaanse wetenschappers laat zien dat hun oor gevoelig was voor menselijke spraak.