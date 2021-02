Grotschilderingen in Australië gedateerd

Het is wetenschappers gelukt muurschilderingen in de Australische regio Kimberley te dateren. Het blijken de oudste figuratieve schilderingen in het land te zijn.

De Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, hebben op veel plaatsen rotsschilderingen gemaakt. Vaak gaat het om afbeeldingen van dieren. De ouderdom van dit soort schilderingen is lastig te achterhalen. De meest geschikte techniek voor de verwachte ouderdom is koolstofdatering, maar in de schilderingen is doorgaans te weinig organisch materiaal aanwezig om dit betrouwbaar te doen.

In het nieuwe onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met Aboriginals uit de regio, wisten de onderzoekers op enkele plaatsen oude wespennesten te vinden die zich boven of onder de verf bevonden. Door het materiaal van die nesten te dateren, was de ouderdom van de tekening bij benadering vast te stellen. Die varieert van ongeveer 13.000 ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .