Mosmat beschermt boswegen tegen erosie

Wereldwijd verdwijnen jaarlijks miljarden tonnen aan vruchtbare aarde door erosie. Duitse onderzoekers schatten dat in hun land tussen de anderhalf en drie ton aarde per hectare verdwijnt. Bij extreem weer is het een veelvoud hiervan. Een goede bescherming tegen erosie is een natuurlijke korst van bacteriën, schimmels en mossen. Deze biologische korst van vaak maar een paar millimeter dik beschermt de grond niet alleen tegen erosie, maar ook tegen uitdroging.

Onderzoekers van de universiteit van Tübingen hebben onderzocht hoe zo’n biologische korst de erosie van tijdelijke boswegen kan verminderen. Die onverharde boswegen zijn bedoeld voor onderhoud van de bossen. Het voordeel is dat ze al het werkverkeer concentreren op e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .