Vergroenen beton kan door gebruik oud beton

Beton is een mengsel van cement met granulaat, materiaal van verschillende korrelgrootte zoals zand, grind of steenslag. In het proefschrift dat Madumita Sadagopan vrijdag verdedigt aan de universiteit van Borås (Zweden) beschrijft zij hoe beton groener is te maken.

Borås

Sadagopan onderzocht eerst of het mogelijk is om het steenslag te vervangen door gemalen oud beton. De bouwindustrie ziet dat oude beton nu vooral als afval. Het eindigt op de stort, of wordt gebruikt bij de versteviging van de bodem in bouwprojecten. Sadagopan verving de steenslag in beton volledig door kleine brokken oud beton. Ook verving ze zand door fijngemalen betonresten, waarbij dan wel steenslag werd toegevoegd. Op deze manier is ongeveer de helft van de toevoegingen aan het cement te vervangen door gerecycled beton. Door de juiste mechanische voorbewerking zijn volgens Sadagopan verschillende ingrediënten van beton te vervangen door gerecycled materiaal, wat zorgt voor een veel kleinere belasting van het klimaat.

