Minimotorbootje tegen reuma

Guangzhou

Actief zuurstof is een van de oorzaken van de klachten die ontstaan bij gewrichtsreuma. Dit actieve zuurstof ontstaat door de ontstekingsreactie en tast het kraakbeen aan. Een mogelijkheid om de zuurstof weg te vangen, is het toedienen van waterstof. Dat gebeurt door het op te lossen in drinkwater, maar op die manier bereikt maar een heel kleine hoeveelheid de gewrichten. Chinese onderzoekers hebben daarom een manier ontwikkeld om waterstof in een gewricht te produceren, schrijven ze in Nano Letters. Zij maakten heel kleine bolletjes van een magnesiumverbinding. Die reageert met water en produceert vervolgens belletjes waterstof. Die belletjes stuwen het bolletje voort als een piepklein motorbootje. De magnesiumbolletje..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .