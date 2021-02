Bossen in Europa gevoelig voor klimaatverandering

Meer dan de helft van de biomassa in Europese bossen kan verdwijnen door klimaatverandering. Dat zeggen onderzoekers van het Joint Research Center van de Europese Commissie in Nature Communications.

Vooral in Scandinavië hebben bossen last van insectenplagen.

Ispra

Zij brachten de kwetsbaarheid van de bossen in kaart voor schade door brand, stormen en insecten. Al deze bedreigingen nemen toe bij een verdere opwarming van het klimaat. Zij maakten eerst een overzicht van de schade die brand, storm en insecten tussen 1979 en 2018 hebben veroorzaakt in de Europese bossen. Aan de hand van deze gegevens schatten zij dat ongeveer zestig procent van de biomassa in de bossen bedreigd wordt. Zij zagen dat vooral insectenplagen in opkomst zijn. De afgelopen decennia breiden insectenplagen zich steeds verder uit, vooral in Scandinavië en het noorden van het Europese deel van Rusland.

Vooral oudere bossen met grote bomen zijn gevoelig voor insectenvraat, vooral tijdens droogte. Met dit soort gegevens ..

