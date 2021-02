Paarse Haagse aster was even internethit

Een ruim zestien jaar oude foto van een aster in een park in Den Haag werd op internet miljoenen keren opgevraagd. Experts weten nu eindelijk waarom.

Amsterdam

Zo’n 78 miljoen keer per dag werd de foto van een Nieuw-Nederlandse aster sinds eind juni vorig jaar opgevraagd. Teun Spaans uit Den Haag had de foto in 2004 gemaakt en op Wikipedia gezet. Spaans zelf merkte niets van alle drukte, maar daarover later meer.

Van deze foto weet Spaans niet meer dat hij hem maakte, alleen dat het in het Florence Nightingalepark in Den Haag was. Spaans (66) is nu met pensioen. Hij werkte 35 jaar lang bij softwarebedrijven en de Belastingdienst. Sinds 2002 draagt hij bij aan de gratis encyclopedie Wikipedia. ‘Nu is het normaal, maar het idee mee te kunnen schrijven aan een encyclopedie intrigeerde me enorm. En ik vind het nog steeds een goed idee om kennis gratis beschikbaar te stellen.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .