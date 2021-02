Corendon is niet van plan om het Curaçao-contract met KLM op te zeggen. Het bedrijf heeft net als concurrent TUI een eigen vloot van vliegtuigen waarmee het bestemmingen in Europa en net daarbuiten bedient, maar beschikt niet over toestellen voor langeafstandsvluchten. Van der Heijden. ‘Het is nu ook niet de tijd om daar in te investeren.’