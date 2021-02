Klimaatverandering tast de bergmeren in Zwitserland aan

De bergmeren kennen een seizoenscyclus, waarbij het water aan het oppervlak zich in de lente en herfst mengt met het water uit de diepte. In zomer en winter is er weinig tot geen menging, en bevatten de hogere lagen meer zuurstof en de lagere meer voedingsstoffen. De temperatuurverschillen in het water nemen af door de menging in de lente en herfst.

Het leven in de meren is afgestemd op deze seizoensveranderingen. Maar hogere temperaturen kunnen de menging beïnvloeden. Wetenschappers uit Zwitserland hebben een model gebruikt om dit effect van temperatuur op meren te schatten. Daarnaast gebruikten zij klimaatmodellen die toegespitst zijn op de omstandigheden in de Zwitserse bergen, om te bepalen hoe een algehele opwarming van de atmosfeer ..

