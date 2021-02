Oeroud DNA werpt nieuw licht op mammoeten

Zweedse wetenschappers zijn erin geslaagd om DNA te halen uit kiezen van drie mammoeten die zijn gevonden in de permafrost. Hoewel dit erfelijk materiaal flink achteruit is gegaan, bleek het mogelijk om vast te stellen dat het om twee verschillende soorten gaat, wat de wetenschappers niet verwacht hadden.

Stockholm

De monsters zijn gedateerd via de aardlagen waarin ze zijn gevonden en op basis van de genetische ‘klok’. Twee mammoeten lagen volgens de dateringen iets meer dan een miljoen jaar in de bevroren bodem, de derde was volgens de metingen 700.000 jaar oud. Het is de eerste keer dat uit monsters van deze hoge leeftijd DNA is gehaald. Volgens de wetenschappers is dat het gevolg van de lage temperatuur.

Het oudste monster, gedateerd op ongeveer 1,2 miljoen jaar, bleek naar alle waarschijnlijkheid een nog niet eerder beschreven soort te zijn. Het DNA van deze Krestovka-mammoet (vernoemd naar de vindplaats) lijkt af te wijken van dat van gewone wolharige mammoeten uit Siberië. Tot nu toe meenden wetenschappers dat er maar..

