Hydroxychloroquine werkt niet tegen COVID-19, verder onderzoek zinloos

Een jaar geleden wist toenmalig president Trump het zeker: het anti-malariamiddel hydroxychloroquine was een ‘game changer’ in de strijd tegen het gloednieuwe coronavirus. Een aantal artsen claimde dat dit middel zeer succesvol was in het bestrijden en voorkomen van de ziekte COVID-19. Maar een zorgvuldige analyse van de wetenschappelijke literatuur laat zien dat het middel geen effect heeft, en dat verder onderzoek zinloos is.