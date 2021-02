Bewoners Amazone verdedigden vruchtbare grond

Boeren in de Amazone-regio moesten langdurig in de bodem investeren om de vruchtbaarheid te verbeteren. Dat deden ze al ruim 2500 jaar geleden, bijvoorbeeld met verbrand of gecomposteerd plantaardig afval. Op die manier was het mogelijk veeleisende gewassen zoals maïs, cassave of vruchtbomen te laten groeien. Dit was belangrijk voor het voeden van de gemeenschap.

De ‘donkere aarde’ van vruchtbare akkers was het dan ook waard om goed te beschermen. Dat gebeurde onder meer door het graven van greppels met aarden wallen ernaast. Die stonden om nederzettingen heen, maar omvatten vaak ook de akkers. Archeologen gaan ervan uit dat de structuren bedoeld waren als verdediging tegen invallen.

Nieuwe opgravingen in het Boliviaanse Versalles, tegen de grens met Brazilië, heeft dit beeld bevestigd. Hier zijn sporen van houten palissaden gevonden op de aarden wallen. De palen zelf zijn in het vochtige klimaat al lang weggerot, maar sporen ervan zijn zichtbaar in de bodem.

Dateringen laten zien dat de greppel met de wal al rond het jaar 1300 is gebouwd. In die tijd was het onrustig in de regio, wat vermoedelijk de aanleiding was voor het opzetten van verdedigingswerken. Aan het begin van de zeventiende eeuw is de houten palissade op de wal geplaatst. Rond 1800 zijn de palissaden verdwenen. Dit hele verdedigingswerk omspande de huizen van de nederzetting, maar ook akkers met vruchtbare donkere aarde en enkele stukken bos.

In de tijd dat de palissaden er stonden, bloeide de nederzetting, zo blijkt uit de opgravingen. Er is bijvoorbeeld rijk versierd aardewerk gevonden. Ook de oogst van de landbouwgrond is teruggevonden, in de vorm van sporen van maïs, cassave, noten en vruchten.

Volgens de archeologen, afkomstig uit Bolivia, Groot-Brittannië en Nederland, laat hun onderzoek zien dat het Amazone-regenwoud bepaald geen ongerept gebied is, de mens drukt er al millennia zijn stempel op. Boeren hebben al die tijd hard gewerkt om de bodem vruchtbaar te maken en verdedigden hun grond ook tegen indringers.

Een beschrijving van de opgraving in Versalles is dinsdag gepubliceerd in het tijdschrift Geoarchaeology. ◀