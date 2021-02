Plotselinge stijging uitstoot chloorfluorkoolstof gestopt

Een plotselinge stijging in de uitstoot van een stof die de ozonlaag aantast, is gestopt na ingrijpen van de Chinese overheid.

Chloorfluorkoolstof-verbindingen werden veel gebruikt in onder meer koelkasten en isolatiemateriaal. Maar toen duidelijk werd dat deze cfk’s de ozonlaag konden aantasten, kwam er een wereldwijd verbod op de productie. Deze gefaseerde stop is vastgelegd in een internationaal verdrag. Daarbij hoorde ook een netwerk van meetstations dat de concentratie cfk’s in de lucht controleert.

Die meetstations zouden een geleidelijke daling moeten zien, maar al snel werd er alarm geslagen: er was juist een stijging te zien. De bron daarvan bleek zich in het oosten van China te bevinden, en verdere analyse liet zien dat daar de uitstoot van cfk’s al sinds 2013 steeg. De Chinese overheid kwam in actie en meldde in 2018 dat er bij inspectie van een fabriek voor isolatiemateriaal verboden cfk’s waren gevonden. De fabriek werd gesloten, en tussen 2017 en 2019 daalde de uitstoot van cfk’s inderdaad weer, met enkele duizenden tonnen per jaar. Daarmee kwam de uitstoot onder het niveau van voor de stijging.

Dankzij de meetstations en speurwerk van wetenschappers is een grote stijging in de uitstoot van cfk’s, en daarmee een verdere afbraak van de ozonlaag in de atmosfeer, die ons beschermt tegen schadelijke UV-straling, gestopt en zelfs teruggedraaid. Dit staat beschreven in twee artikelen die donderdag verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Wel vrezen de onderzoekers dat het isolatiemateriaal dat inmiddels al was geproduceerd de komende tientallen jaren nog cfk’s zal afgeven. ◀