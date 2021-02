Hooikoorts erger door klimaatverandering

Wie al wat langer last heeft van hooikoorts zal het misschien gemerkt hebben: de overlast van pollen is erger dan vroeger. Dat is nu ook echt bewezen, en de oorzaak is klimaatverandering.

Planten en bloemen staan eerder in het jaar in bloei, en de najaarsbloei duurt langer. Daarmee is het hooikoorts-seizoen inmiddels zo’n dertig dagen langer dan in 1990, berekenden onderzoekers van de universiteit van Utah. De meest waarschijnlijke verklaring voor die langere bloei is de stijgende temperatuur op aarde, een gevolg van klimaatverandering.

Maar kleinschalige experimenten in kassen laten zien dat bij hogere temperaturen en een hogere concentratie van het broeikasgas kooldioxide sommige planten ook meer pollen produceren. Om uit te zoeken of dat ook in de natuur gebeurt, verzamelden de onderzoekers informatie van zestig Amerikaanse en Canadese meetstations die bijhouden hoeveel pollen er in de lucht zitten.

De conclusie is dat er tegenwoordig in vergelijking met 1990 maar liefst 21 procent meer pollen rondzweven. De cijfers laten verder zien dat het pollenseizoen nu twintig dagen eerder begint en tien dagen later eindigt dan in 1990. Hooikoortspatiënten hebben er dus langer en meer last van. De toename in blootstelling aan pollen verschilde wel per regio, in de staat Texas en het midwesten van de VS was die het hoogst. De sterkste stijging was te zien in de pollen van bomen.

De onderzoekers hebben ook gekeken in hoeverre de toename het gevolg is van klimaatverandering, door de pollenhoeveelheden te vergelijken met de uitkomsten van ruim twintig klimaatscenario’s. Ongeveer de helft van de verlenging van het pollenseizoen en 8 procent van de toename in de hoeveelheid pollen bleek toe te schrijven aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Door de periode tussen 1990 en nu in blokjes van twee jaar te verdelen, zagen de onderzoekers bovendien dat de invloed van klimaatverandering steeds sterker wordt.

De wetenschappers benadrukken dat de gevolgen van klimaatverandering al heel concreet zijn. Zij publiceerden hun resultaten maandag in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. ◀