'Stonehenge stond eerst ergens anders'

Londen

Britse onderzoekers denken dat de stenen eerst zijn neergezet in het westen van Wales. Jaren en jaren later zou een verhuizend volk de stenen hebben meegenomen naar hun nieuwe woonplek, in de buurt van het huidige Salisbury, waar ze vijfduizend jaar later nog steeds staan.

Het was al bekend dat de stenen van Stonehenge afkomstig zijn uit een steengroeve in de Preseli Hills, in het zuidwesten van Wales. Wetenschappers vragen zich echter al jaren af hoe de stenen zijn overgebracht naar

Stonehenge, dat 225 kilometer verderop ligt, wie dat hebben gedaan en waarom.

Archeologen van University College in Londen hebben bij Preseli Hills de restanten van een steencirkel gevonden. Die plek heet Waun Mawn en het is een van de oudste en grootste cirkels van stenen in Groot-Brittannië. Bij Waun Mawn staan nog vier stenen overeind. Ernaast zijn lege gaten voor stenen gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat de stenen van Waun Mawn rond het jaar 3400 voor Christus daar zijn neergezet. Het

westen van Wales was in die tijd relatief dichtbevolkt en er zijn veel graftombes opgegraven. Maar van na 3000 voor Christus is haast niets meer te vinden. ‘Het is alsof ze gewoonweg zijn verdwenen', zeggen de onderzoekers. Dit is ook de tijd waarin Stonehenge werd gebouwd. Het zou kunnen zijn dat migranten het dus hebben meegenomen en het daar opnieuw hebben opgebouwd als onderdeel van hun erfgoed.

zonnewende

Zowel Stonehenge als Waun Mawn is gebouwd op de zonnewende. Elk jaar rond 21 juni komt de zon daar op een speciale manier op. Beide cirkels zijn precies even groot, 110 meter in doorsnee. Een van de stenen in Stonehenge heeft een ongebruikelijke vorm die precies overeenkomt met een gat in Waun Mawn, en bij de cirkel in Wales zijn steenscherven gevonden die overeenkomen met de stenen in Stonehenge.

Bij hun onderzoek zijn de archeologen gevolgd door een cameraploeg van de BBC. Die documentaire is vrijdagavond op tv te zien. <