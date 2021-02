Sociale factoren belangrijk bij dengue

Knokkelkoorts of dengue is een virusziekte die door tijgermuggen wordt overgebracht. Zo’n 3,5 miljard mensen leven in gebieden waar de mug en het virus aanwezig zijn. Maar bij de bestrijding hiervan lijkt vooral de watervoorziening van de armste groepen in de bevolking van belang.

Delhi

Die conclusie trekken wetenschappers na een uitgebreid onderzoek van achttien wijken in de miljoenenstad Delhi, die al zo’n 25 jaar lang elk jaar te maken heeft met een epidemie van knokkelkoorts tussen de maanden juli en november. De wetenschappers namen in de wijken bloedmonsters bij mensen om te zien of ze antistoffen hadden tegen het knokkelkoortsvirus en keken ook naar ziekenhuisopnamen van patiënten met knokkelkoorts. Ook maten ze hoeveel larven van de tijgermug er in de verschillende wijken waren te vinden.

Uit de gegevens blijkt dat de rijkste en armste wijken de meeste knokkelkoortspatiënten hebben, meer dan de wijken van de middenklasse. Er blijkt dan ook een intensief verkeer te zijn tussen juist de rijke en arme wijken. Daarnaast is in de arme wijken vooral het ontbreken van stromend water een risicofactor. Zonder water uit de kraan moeten mensen drinkwater opslaan in vaten, die een prima broedplaats voor de muggen vormen. Verder bleek dat in de arme wijken veel mensen dicht bij elkaar wonen. Dat zorgt voor ‘hitte-eilanden' in de stad, waar de temperatuur in de koude januarimaand zomaar tien graden hoger kan liggen dan in minder dichtbevolkte delen. Die hogere temperatuur is de oorzaak van uitbraken van knokkelkoorts in de winter. De onderzoekers concluderen dat een betere watervoorziening in de armste wijken een effectief middel is om het knokkelkoorts-virus terug te dringen. Verder zouden in de winter de muggenlarven op de ‘hitte-eilanden' moeten worden aangepakt, schrijven ze in PLOS Neglected Tropical Diseases.