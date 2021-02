Oude zeeschelp van ongeveer 18.000 jaar oud is oudste blaasinstrument

Een oude schelp die tachtig jaar geleden is gevonden in een grot bij de plaats Marsoulas, aan de Franse kant van de Pyreneeën, is vermoedelijk het oudste blaasinstrument van dit type. De grot was aan het einde van de laatste ijstijd al bewoond en is de eerste in de Pyreneeën waarin wandschilderingen zijn ontdekt. De 31 centimeter grote schelp, een gedraaide hoorn, lag al sinds 1931 in een museum in Toulouse en werd bij een nieuwe inventarisatie opnieuw ontdekt en voor het eerst onderzocht. De punt van de schelp is afgebroken, zodat een gat met een diameter van zo’n 3,5 centimeter is ontstaan. Omdat de punt het hardste deel van de schelp is, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit per ongeluk is gebeurd. Ook zitten er gaten in de grootste winding van de schelp. Ten slotte bleek de schelp te zijn geschilderd met rood hematiet, wat erop wijst dat het een object met bijzondere waarde was.