Waarom moeders de schuld krijgen van alles wat mis is

Geen vrouw kan de torenhoge verwachtingen waarmaken die we hebben van moeders, beschrijft psychotherapeute Marte Kaan in Moeder Natuur. En dat tekortschieten heeft levenslange gevolgen.

Marte Kaan: 'Het is belangrijk te beseffen dat het impact heeft hoe we moeders beoordelen.'

Sinds haar scheiding brengt Marte Kaan wekelijks een paar dagen zonder haar dochters door. ‘Dat vond ik in het begin zó moeilijk. Ik miste hen zoals ik nog nooit iets gemist had.’ Wat het voor haar onverdraaglijk maakte, was het idee dat een moeder altijd bij haar kinderen hoort te zijn. ‘Ik had gesprekken met vrienden nodig om die mythe te relativeren en te beseffen dat het niet per se heel slecht voor ze is als ze af en toe niet bij mij zijn.’

De situatie zette haar aan het denken, over de verhouding tussen verbondenheid en autonomie. ‘De relatie met onze moeder is vaak de eerste en meest vormende. Door haar leren we lief te hebben en ons te hechten.’ Het denkproces van Kaan resulteerde in het net verschenen boek Moeder Natuur, waarin ze uiteenzet welke invloed psychologische en sociaal-culturele factoren hebben op hechting en de beleving van het moederschap.

Is een gebrekkige hechting in de kindertijd dé reden voor relatieproblemen op volwassen leeftijd?

‘Relatieproblemen bevatten meestal een component die niet honderd procent te maken heeft met de situatie in het hier en nu. Op het eerste gezicht zeg je: mijn partner doet iets wat ik vervelend vind. Maar als je verder kijkt, zie je dat terugkerende irritaties vaak te maken hebben met jezelf. Met bepaalde tekorten in je vroege hechtingsgeschiedenis. Het hoeft niet om schrijnende of grootse dingen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een moeder die al snel zei: ‘Kom op: niet zeuren, doorgaan.’ Daardoor had je misschien altijd het idee dat je gevoelens er niet mochten zijn. Dat kan een gevoeligheid blijven, je achilleshiel worden. Als je vriend of vriendin bijvoorbeeld even niet zo aandachtig is, reageer je daar met meer dan gemiddelde felheid op.

Tussen twee haakjes: ik heb het nu niet over situaties waarin een partner overduidelijk onaardig, gewelddadig of grof is. Het gaat om subtiele gevoelens van teleurstelling. Als je beseft hoe je opgroeien ten grondslag ligt aan dat soort relatieproblemen, kun je leren zien dat het dus iets van jou is, en iets ouds. Dan ga je begrijpen dat je dat niet hoeft te projecteren op je geliefde. Al is dat natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je reageert vaak vanuit een reflex.’

Hebt u het idee dat u door zulke inzichten verder bent gekomen: dat uw huidige relatie meer kans van slagen heeft?

‘Aan de ene kant geldt: hoe langer ik bij hem ben, hoe meer dingen ik herken waar ik in eerdere relaties ook tegenaan liep. Dat komt dus doordat het die dingen zijn die ik zelf lastig vind. Maar de factoren die een belangrijke rol speelden bij mijn scheiding, spelen niet in deze relatie. Ik heb daar bij het kiezen van mijn nieuwe partner niet doelbewust over nagedacht; zo rationeel is verliefdheid niet. Maar ik kan nu wel analyseren dat de aantrekkingskracht die ik bij hem ervaar kansrijker is dan die in sommige eerdere relaties. In mijn ervaring zijn er twee wegen om verliefd te worden: vanuit herkenning (‘ik voel me thuis bij je’) of vanuit verbazing en fascinatie. Een relatie met zo’n tegenpool is interessant en intens, maar ook vaak problematisch. Ik ben bijvoorbeeld niet heel assertief, en viel juist weleens voor vriendjes met een grote mond. Dat leverde soms ongemakkelijke situaties op en uiteindelijk bleek het verschil te extreem, maar het heeft me ook inzicht gegeven: blijkbaar had die ander iets dat ik een beetje miste. Het leerde me om zelf ook wat brutaler te zijn.’

Levenslang bij elkaar blijven is niet vanzelfsprekend meer. Vergroot de trend van seriële monogamie hechtingsproblemen, omdat mensen leven met de verwachting dat hun huidige relatie weer tot een eind zal komen?

‘Ik denk dat verliefdheid sterker is dan die verwachting. In de eerste fase van een relatie komt er extreem veel van het ‘knuffelhormoon’ oxytocine vrij, wat het hechten stimuleert. Hoewel ik verschillende relaties achter de rug heb en dus weet dat die eindig kunnen zijn, heb ik nu het idee altijd bij mijn huidige partner te blijven. Het is niet eens hoop, het is vastberadenheid. Tegelijkertijd heb je natuurlijk gelijk: de gedachte dat niets voor eeuwig is, maakt het voor sommige mensen moeilijk zich te hechten. Maar het ontstaan van hechtingsproblematiek ligt in de jonge jaren en heeft minder te maken met de maatschappelijke norm.

Relatietherapeut Esther Perel stelt dat scheidingen zo veel voorkomen omdat mensen tegenwoordig te hoge verwachtingen van het huwelijk hebben: de ander moet een economische partner zijn, maar ook duurzame vriendschap bieden, goede seks en stabiliteit. Als niet aan dat perfecte plaatje voldaan wordt, geven we al snel op en zoeken we verder. Ik denk niet dat het zo werkt. Scheiden doe je niet met gemak, het is vrijwel altijd verdrietig. De oorzaak is vaak niet dat de ander niet goed genoeg is, maar dat we onze eigen liefdeloosheid moeilijk kunnen verdragen. We denken dat we in een relatie voortdurend liefdevol over de ander moeten denken. Zoals we ook verwachten dat moederliefde altijd spontaan aanwezig is.’

Kinderen raken per definitie teleurgesteld in hun moeder, schrijft u. Omdat niemand kan voldoen aan het impliciete beeld dat we van moeders hebben: grenzeloos beschikbaar en onuitputtelijk liefdevol. ‘Per definitie teleurgesteld’: is dat niet te sterk uitgedrukt?

‘De hechting tussen ouder en kind hoeft niet perfect te zijn, als ’ie maar goed genoeg is. Er zijn heel mooie onderzoeken gedaan, waarin wordt gefilmd hoe moeders reageren op hun jonge kinderen. Het aantal interacties waarbij zij het signaal van hun kroost goed oppikken ligt vrij laag: zo rond de vijftig procent. Ze zitten er dus vaak naast. Dat is niet erg. Het schijnt zelfs nuttig te zijn. Ook in het volwassen leven zijn mensen niet volledig op je afgestemd, dus je moet leren omgaan met die onvolmaaktheid. Als de respons van de moeder maar zo is, dat het kind in haar een basis vindt waar het naar terug kan gaan. Dat het de teleurstellinkjes kan opvangen, omdat het weet dat ze er toch wel is. Dát vertrouwen is het verschil tussen goed en minder goed gehechte mensen. Kinderen die dat vertrouwen verliezen, kunnen daar op twee manieren mee omgaan. Óf ze gaan voor zichzelf zorgen en lijken niemand nodig te hebben – vermijdende hechters – óf ze klampen zich vast aan de ander en zijn onzeker – dat zijn angstig gehechte mensen. Veilig gehechten hebben een balans gevonden: ze durven afhankelijk te zijn zonder zichzelf daarbij te verliezen. Maar ook die groep mensen vervalt soms in een van beide uitersten.’

U voelde zich na uw scheiding schuldig tegenover uw kinderen. ‘Schuldgevoel lijkt het lot van moeders’, citeert u psychoanalytica Iki Freud.

‘Het is een thema dat door de tijden heen andere vormen aanneemt. Momenteel worstelen veel moeders met de balans tussen werken en zorgen. Jaren geleden werd bij een diagnose van schizofrenie of autisme de moeder aangewezen als belangrijkste veroorzaker. Terwijl tegenwoordig duidelijk is dat zulke stoornissen heel duidelijk een biologische oorzaak hebben.

Het zijn opvattingen die veel doen met een moeder. Voor negatieve gevoelens is geen plek binnen het moederschap. Niet van je kind houden is taboe. Het is belangrijk te beseffen dat het impact heeft hoe we moeders beoordelen. De Britse hoogleraar Jacqueline Rose betoogt dat de moeder de schuld krijgt van alles wat er mis is met de wereld, omdat ieder mens in zijn wordingsgeschiedenis is gefrustreerd door zijn of haar moeder. Zij trekt het idee van de moeder als schuldige dus heel ver door.’

Er is een term voor moeders die elkaar de maat nemen, over bijvoorbeeld het geven van borstvoeding versus flesvoeding: de ‘moedermaffia’.

‘Die term zegt iets over de intensiteit waarmee zulke kwesties worden besproken. Het is heel moralistisch. En dat is begrijpelijk, want grootbrengen is een belangrijk thema. Het gaat om de verantwoordelijkheid voor een ander mens. Maar elkaar de maat nemen is ondermijnend. Het schuldgevoel van een moeder heeft ook effect op het kind. Een baby is meer gebaat bij een ontspannen, flesvoedende moeder dan bij een gestreste moeder die onder grote druk borstvoeding blijft proberen terwijl het om wat voor reden ook niet gaat.’

U gebruikt heftige woorden om ‘het ideale scenario’ van de puberteit te beschrijven: een periode waarin ‘mensen die als een anker hebben gefungeerd psychisch worden vermoord, zodat we zelf kunnen heersen over ons leven’.

‘Dat psychisch vermoorden is een psychoanalytische formulering, – het gaat er onder meer om dat pubers een ander beeld krijgen van hun ouders – maar het ís ook een heel heftig proces. Voor ouders, en voor henzelf. Het is een ingewikkelde losmaking. Ik merk het nu zelf bij mijn dochters: het zijn volwaardige gesprekspartners, maar ook weer niet. Je kunt nog niet zeggen: red je zelf maar.

Hoe heftig de puberteit is, hangt samen met temperament. Mijn oudste had als dreumes al meer pit; dat zie je nu terug.

Maar het heeft ook te maken met omstandigheden. De vrijheidsbeperkende maatregelen rondom corona duren nu al een jaar. Als er iets is wat pubers moeten doen, is het losmaken – kunnen verdwijnen, en hun eigen weg zoeken. Maar ze kunnen nu letterlijk niet weg. Het begint ernstige vormen aan te nemen. Sommigen worden apathisch, anderen breken linksom of rechtsom uit. Dit moet echt niet te lang meer duren.’

Wat zou u, als psychotherapeut en moeder, anderen aanraden die hun puber zien worstelen met het gebrek aan vrijheid tijdens deze lockdown?

‘Zoek naar mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat je kind toch nog een gevoel van autonomie ervaart. Toevallig had ik gisteren een gesprekje met mijn dochter. Ze vond dat ze te vroeg naar bed moest in vergelijking met haar klasgenoten. Daarop hebben we die bedtijd een beetje verschoven. Het is iets minimaals, maar het geeft haar wel het idee: ik heb wat te zeggen. Verder merk ik hoe belangrijk het is sociale contacten te stimuleren. Dat ze wandelingetjes maakt met vriendinnen, samen huiswerk doet …’

Weegt het verantwoordelijkheidsgevoel qua opvoeding extra zwaar nu u zich zo hebt verdiept in de invloedrijke rol van de moeder op hechting?

‘Zeker, het is verschrikkelijk!’ Kaan lacht erbij, maar vervolgt serieus: ‘Soms zou ik willen dat ik niet zo veel met die thema’s bezig was. Je verpest de hechtingsstijl van je kind niet zomaar, maar ik ben me er wel van bewust dat mijn dochters door mijn toedoen liefdevolle betrokkenheid als verstikkend kunnen gaan ervaren.

Als zulke gedachten opspelen, moet ik mezelf weer vertellen dat het niet perfect hoeft, als het in de basis maar goed genoeg is. Bovendien kan ik me verontschuldigen voor de dingen die ik verkeerd doe. Daar leren kinderen ook van: dat je er altijd over kunt praten als je elkaar pijn doet. De belangrijkste ervaring die je kunt meegeven is dat het weer goed kan komen.’

Het gaat mis in de liefde als er sprake is van te veel nabijheid, stelt u, omdat we onszelf dan verliezen. Wat helpt om de balans te bewaren tussen verbonden en gescheiden zijn?

‘Eerlijk zijn over je eigen gevoelens, en dat kan het best wanneer je jezelf goed kent. Ga voor jezelf na wat je kwetsbaarheden zijn. Misschien angst voor afwijzing of verlating, je snel overvraagd of aangevallen voelen. Als je dat weet, loop je het minste risico verstrikt te raken in een relatie omdat je de ander verantwoordelijk houdt voor jouw gevoelens. Anders geformuleerd: je moet zelfstandig en autonoom zijn om afhankelijk van iemand te durven zijn, en kwetsbaar en onzeker durven zijn om echt op eigen benen te staan.’

God vergelijkt zijn betrokkenheid met die van een moeder: ‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.’ Is het mogelijk dat het voor christenen daardoor gemakkelijker is het feilbare van hun moeder, de ander en zichzelf in perspectief te zien?

'Dat is zeker niet ondenkbaar. Ik vermoed dat het verlangen naar een God een van de krachtigste bewijzen is dat we moeite hebben met de feilbaarheid van de liefde in het algemeen, en de moederliefde in het bijzonder. God is een prachtig antwoord op ons onpeilbare verlangen gekend, gezien en vooral geaccepteerd te worden.'





Moeder Natuur. Waarom liefde altijd tekortschiet

Marte Kaan. Uitg. Prometheus, Amsterdam 2021. 144 blz. € 19,99