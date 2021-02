Vriendinnen verbeteren gezondheid van giraffes

Vrouwtjesgiraffes die veel tijd in grote groepen doorbrengen leven langer dan minder sociale dieren, blijkt uit onderzoek van biologen van de universiteit van Zürich. Zij volgden vijf jaar lang giraffen in Tanzania. De vrouwtjes leven meestal in groepen van wisselende samenstelling en grootte. Dieren die de meeste tijd in grote groepen doorbrachten bleken langer te leven dan soortgenoten die zich vaker terugtrokken.

Zürich

Afgezien van stroperij is de belangrijkste doodsoorzaak voor giraffes ondervoeding, ziekte of stress, naast predatie door roofdieren. Leven in een grote groep vermindert al die oorzaken: samen kunnen de dieren efficiënter foerageren, is er minder ruzie en minder stress van ongewenste avances door mannetjes en is er meer hulp bij het zorgen voor jongen.

De onderzoekers legden de sociale contacten van een groot aantal vrouwtjes giraffes vast en analyseerden de netwerken van individuele dieren. Daaruit bleek dat vrouwtjes die gemakkelijk contact legden met andere dieren een betere gezondheid hadden en langer leefden. Ze lijken daarin op primaten, zoals chimpansees en gorilla’s en ook mensen, waarbij sociale contacten belangrijk zijn voor de gezondheid.

Het onderzoek is uitgevoerd bij vrij levende dieren in Tanzania, in een gebied van ruim duizend vierkante kilometer. Daar leven groepen giraffes van tussen de zestig en negentig volwassen vrouwelijk dieren.

De analyse van hun sociale contacten is woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceeding of the Royal Society B.