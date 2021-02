Gletsjermeer zorgt voor gevaar

In de bergen boven de Peruaanse stad Huaraz ligt een gletsjermeer van vijfhonderd meter diep en 1,7 kilometer lang. Dit meer bedreigt de stad met zo’n 120.000 inwoners. Volgens Britse en Amerikaanse wetenschappers is het meer de afgelopen decennia veel groter geworden door klimaatverandering die is terug te voeren op de uitstoot van broeikasgassen. Hun onderzoek, dat afgelopen week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience, zal een rol gaan spelen in het proces dat inwoners van Huaraz hebben aangespannen tegen de Duitse energiegigant RWE.

Huaraz

Hoog in de Peruaanse Andes is de temperatuur sinds 1880 met ongeveer een graad gestegen. Daardoor zijn veel ijskappen verdwenen en hebben gletsjers zich teruggetrokken. Daarbij laat de gletsjer een dal achter dat volloopt met regen- en smeltwater. Op die manier is hoog boven Huaraz het Palcacocha-meer ontstaan.

In 1941 brak door een aardbeving een fors stuk van de gletsjer af, dat in het meer stortte. Dat veroorzaakte een vloedgolf die in Huaraz 1800 mensen doodde. Een vergelijkbaar scenario zou nu veel meer slachtoffers kunnen veroorzaken, omdat de stad inmiddels vijftien keer groter is. Zo’n vijftigduizend mensen lopen risico bij een vloedgolf, en zelfs als er vooraf enige waarschuwing was zouden er twintigduizend doden kunnen vallen.

De onderzoekers hebben nu berekend welk deel van de opwarming in de Andes het gevolg is van de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Zij komen uit op 95 procent. Een model dat de invloed van temperatuur op gletsjers bepaalt, laat zien dat deze temperatuurstijging verantwoordelijk is voor het zich terugtrekken van de gletsjer boven Huaraz.

Al sinds de jaren zeventig proberen de autoriteiten het meer te beveiligen, onder meer door water uit het meer te pompen, maar toch is de hoeveelheid water de laatste jaren toegenomen. In 2015 spande een boer die op de berghellingen boven Huaraz woont in Duitsland een proces aan tegen RWE, omdat het bedrijf wereldwijd een van de grootste producenten van het broeikasgas kooldioxide is. Hij eist enkele tienduizenden euro’s compensatie voor maatregelen die hij moet nemen tegen de dreigende vloed, en voor de schadelijke effecten die de opwarming heeft op zijn gewassen.

Op andere plaatsen in de Andes, maar bijvoorbeeld ook in Nepal en Bhutan, zijn nog veel meer van dit soort meren die mogelijk een gevaar zijn voor lagergelegen dorpen en steden. Het proces tegen RWE is afgelopen jaar tijdelijk opgeschort omdat de Duitse rechtbank het meer zelf wilde inspecteren, maar door de coronacrisis niet naar Peru kon afreizen.