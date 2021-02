Hightechrugzak voelt minder zwaar en produceert zelfs energie

Peking

Het dragen van een rugzak kan zwaar zijn, zo weten scholieren en liefhebbers van stevige trektochten maar al te goed. Die laatste groep zou bovendien graag iets van de energie die er in het rondzeulen van de bagage gaat zitten, willen omzetten in stroom voor gebruik in de wildernis. Dat laatste is wel mogelijk met generatoren die de beweging van de rugzak omzetten in stroom, maar deze zijn niet erg efficiënt.

Chinese onderzoekers hebben nu een rugzak gemaakt waarin elastisch materiaal de ergste schokken opvangt, wat de belasting van de rugzakdrager flink vermindert. Daarnaast is het gelukt de energieproductie door de beweging tussen frame en rugzak flink te verhogen: ongeveer veertien procent van de mechanische energie wordt om..

