Thapsigargine remt coronavirus

Nottingham

Thapsigargine komt uit een plant, Thapsia, die rond de Middellandse Zee groeit. De stof wordt onder meer getest als behandeling voor bepaalde vormen van kanker. Maar wetenschappers van de Universiteit van Nottingham hebben, samen met onderzoekers van plantengeneeskunde uit China, ontdekt dat het middel ook een sterke afweerreactie tegen virussen veroorzaakt.

In gekweekte menselijke cellen bleek het in een lage dosis effectief tegen het verkoudheidsvirus, RSV en influenza A, en dus tegen het SARS-CoV2-virus dat verantwoordelijk is voor de huidige pandemie. Volgens de onderzoekers is het een aantrekkelijke behandeling, omdat deze tegen verschillende virussen is in te zetten en er vermoedelijk niet snel resistentie zal optreden.

Het..

