Onderzoek naar natuurlijk gif in voedsel. ‘Wees bewust van de hoeveelheid ‘natuurlijk’ gif’

Giftige stoffen zoals arsenicum of cadmium kunnen via de bodem in ons voedsel terechtkomen. Maatregelen in het veld kunnen dat voorkomen.

Voedsel raakt niet alleen besmet met vervuilende stoffen tijdens verwerking of transport, of door gebruik van chemicaliën bij de productie. Op de akker kan voedsel al vervuild raken door natuurlijk gif in de bodem. Onderzoeker Angelia Seyfferth van de Universiteit van Delaware (VS) doet onderzoek naar dit soort vervuilingen, en naar de oplossing ervoor. Zij gaf er woensdag een presentatie over tijdens een virtueel congres over landbouw.

Twee belangrijke natuurlijke gifstoffen zijn arsenicum en cadmium. Die zijn op veel plaatsen in de wereld aanwezig in de bodem of het grondwater. Seyfferth richtte zich vooral op de manier waarop rijst deze stoffen opneemt. Dat bleek onder meer af te hangen van de omstandigheden op de akker. Een ondergelop..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .