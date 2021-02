Waarom bakt eten vaak aan in het midden van de koekenpan?

Het maakt niet uit of je het liefst bakt op een glad stukje Teflon of op een verantwoorde keramische bodem, zelfs de beste antiaanbaklaag kan niet altijd voorkomen dat je spiegeleitje van onderen aankoekt. Die ervaring van alledag is nu voor het eerst ook bevestigd door de wetenschap.

Amsterdam

De oorzaak van al dat aangebakken eten, zo schrijven onderzoekers in het vakblad Physics of Fluids, schuilt in het feit dat je de pan van onderen verwarmt, zodat de laag olie waarop je bakt niet overal dezelfde temperatuur heeft. In het midden is het meestal warmer dan aan de buitenrand. Dat temperatuurverschil zwengelt vervolgens een principe aan dat in de vloeistoffysica al jaren bekend is: het feit dat de oppervlaktespanning van een vloeistof afneemt wanneer de temperatuur toeneemt.

Die oppervlaktespanning ontstaat doordat moleculen in de bovenste laag van een vloeistof elkaar extra stevig vasthouden. Het resultaat is een soort rekbare laag die er onder meer voor zorgt dat water druppels maakt, en geen plasjes. Maar wanneer de..

