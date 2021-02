Russisch Sputnik-vaccin werkt goed

Amsterdam

Het Russische vaccin is, net als dat van de twee westerse farmaceuten, gebaseerd op een ander, onschuldig virus, dat ingespoten in de arm weefsels de uitsteeksels van het coronavirus laat maken. De afweer valt die nagebootste infectie aan, en leert zo hoe het echte coronavirus eruitziet.

En met het Russische receptuur lukt dat uitzonderlijk goed, blijkt uit cijfers die Russische wetenschappers dinsdag publiceren in artsenblad The Lancet. De wetenschappers dienden het vaccin afgelopen najaar toe aan haast 15.000 proefpersonen, en gaven nog eens vijfduizend deelnemers een placebomiddel. Eind november hadden 62 mensen in de controlegroep, en slechts 11 mensen in de ingeënte groep COVID-19 gekregen.

Al na één prik i..

