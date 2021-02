Stijging zeespiegel in modellen onderschat

Kopenhagen

De afgelopen 150 jaar is de zeespiegel steeds sneller gestegen door de opwarming van de aarde. Die zorgt voor het smelten van ijskappen en gletsjers op land, zoals op Groenland, maar het water in de oceaan zet ook uit door de hogere temperaturen. Klimaatmodellen gebruiken gegevens over smeltend ijs en de watertemperatuur om te schatten hoe snel de zeespiegel de komende jaren zal stijgen. Maar die berekeningen zijn gebaseerd op vrij weinig informatie. Zo gaan metingen van het smelten van ijskappen op Antarctica nog geen dertig jaar terug. Om de klimaatmodellen te testen hebben Deense wetenschappers geprobeerd om ze toe te passen op de afgelopen 150 jaar en vervolgens te zien of ze veranderingen in de stand van de zeespiegel, waa..

