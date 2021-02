Minder ‘vrouwelijke’ slachtoffers van seksuele intimidatie worden minder snel geloofd

Wanneer aantrekkelijke vrouwen vertellen over seksuele intimidatie worden zij eerder geloofd dan minder aantrekkelijke vrouwen, ook al hebben zij precies hetzelfde meegemaakt.

Daarnaast wordt over minder aantrekkelijke vrouwen gedacht dat seksuele intimidatie minder impact op hen heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Princeton en Washington onder 4.000 proefpersonen. De studie laat zien dat minder ‘vrouwelijke’ vrouwen in de praktijk meer moeite zullen hebben om hun omgeving of instanties te overtuigen van hun slachtofferschap. Dat heeft ‘zeer heftige’ gevolgen, aldus onderzoeksleider Bryn Bandt-Law op de website van de universiteit van Washington. ‘Niet-prototypische vrouwen kunnen zo gediscrimineerd worden; mensen denken dat ze minder geloofwaardig zijn, minder pijn hebben en dat daders minder straf verdienen.’

