Viskwekerij Rode Zee zorgt voor algenbloei

De Rode Zee is belangrijk voor de landen die eraan grenzen. Langs de kust bevinden zich uitgestrekte koraalriffen en er is een grote biodiversiteit. Maar de zee wordt ook steeds intensiever gebruikt. Voor de kust van Saudi-Arabië komen bijvoorbeeld steeds meer viskwekerijen. Om de gevolgen voor de waterkwaliteit te meten, hebben onderzoekers van de King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) satellietbeelden van de Rode Zee geanalyseerd. De beelden zijn gemaakt tussen 2003 en 2017. Daaruit blijkt dat de kwekerijen zorgen voor schadelijke algenbloei.