Tekenspuug remt afweer

Rio de Janeiro

De tekenbeten lijken het afweersysteem van de koeien aan te tasten. Daarom hebben wetenschappers uit Japan en Brazilië onderzocht welke factoren in het spuug van de teken daarvoor verantwoordelijk zijn. Uit laboratoriumproeven met afweercellen van koeien en tekenspuug bleek dat een hormoonachtige stof, een prostaglandine, ervoor zorgt dat bepaalde afweercellen niet meer goed werken.

Deze eerste aanwijzing is alleen gevonden in laboratoriumproeven en moet nog worden bevestigd in experimenten met runderen. Als dat gebeurt, kan het leiden tot een nieuwe behandeling van tekenbeten, waardoor het afweersysteem van de koeien goed blijft werken. Het onderzoek is donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sc..

