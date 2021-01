Diepe krachten duwen Europa en Amerika vier centimeter per jaar uit elkaar

Europa en Amerika drijven uit elkaar met een snelheid van vier centimeter per jaar. Britse wetenschappers denken nu te weten hoe dat komt.

De afstand tussen de VS en Europa wordt letterlijk groter doordat de continentale platen vanuit de mid-Atlantische rug van elkaar weg worden geduwd. Doorgaans is zo’n proces het gevolg van het wegzinken van het verre deel van een aardplaat, waardoor het andere einde omhoog wordt getrokken en er ruimte ontstaat waarin vloeibaar gesteente uit de diepte omhoog kan komen. Maar dat is bij de platen waarop Amerika en Europa liggen niet het geval.

Om te achterhalen waarom de twee platen dan toch uit elkaar drijven, hebben onderzoekers van de universiteit van Southampton 39 seismometers geplaatst langs de mid-Atlantische rug, om via de trillingen in de aarde die ze hiermee opvangen een beeld te kunnen vormen van de ondergrond. Daarbij keken ze ve..

