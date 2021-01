Aantal haaien en roggen in vrije val

Het aantal haaien en roggen in de oceanen is sinds 1970 met maar liefst 71 procent gedaald. Van de 31 soorten worden er 24 met uitsterven bedreigd. De belangrijkste reden hiervoor is een grote toename van het aantal haaien en roggen dat wordt gevangen.

De oceanische witpunthaai is in een vrije val geraakt.

Burnaby

Onderzoekers hebben voor 18 soorten berekend hoeveel dieren er rondzwommen in de periode tussen 1970 en 2018. Op basis daarvan maakten ze een schatting van de aantallen voor alle 31 soorten haaien en roggen. Met name de aantallen van de oceanische witpunthaai en twee soorten hamerhaai (geschulpte en grote hamerhaai) zijn in een vrije val geraakt. Die drie soorten staan bij de International Union for Conservation of Nature (IUCN) in de categorie ‘meest bedreigd’.

Volgens het onderzoek in Nature kunnen alleen sterke beperkingen van de vangst van haaien en roggen het uitsterven van de dieren voorkomen.

