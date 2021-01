Antibiotica remt groei van jongetjes. Dat laten proeven met muizen zien

Jongetjes die in de eerste twee weken van hun leven antibiotica krijgen toegediend zijn op hun zesde verjaardag kleiner en lichter dan gemiddeld. Proeven met muizen laten zien dat een effect van de antibiotica op darmbacteriën de vermoedelijke oorzaak is.

Turku

Finse wetenschappers hebben de gezondheid gevolgd van ruim 12.000 baby’s die tussen 2008 en 2010 zijn geboren in de stad Turku. Zij keken daarbij vooral naar het effect van antibiotica op langer termijn. De statistische analyse liet zien dat een behandeling met antibiotica in de eerste twee weken na de geboorte de groei van jongetjes vertraagde, maar niet van meisjes. Kinderen die later zijn behandeld met antibiotica waren op hun zesde verjaardag juist zwaarder dan gemiddeld. Dit gold voor zowel jongens als meisjes.

De onderzoekers vermoedden dat de antibiotica een langdurige invloed hebben gehad op de darmbacteriën van de baby’s. Om dat te onderzoeken hebben ze ontlasting van baby’s die zijn behandeld met antibiotica overgebracht na..

