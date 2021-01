‘Ik ben mijn eigen stok achter de deur’

Op zijn 62e beëindigde Roel Kingma (nu 73) zijn loopbaan als rector op een middelbare school in Emmeloord. Een proefschrift schrijven zag hij als manier daarna structuur te brengen in zijn dagen. ‘Als rector word je geleefd. Je begint om half negen en een secretaresse beheert je agenda. Ik was ook nog actief in de gemeenteraad, maar dat werk slokt niet je hele dag op. Ik ben mijn hele leven geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Ik studeerde in 1976 af en ging werken als docent op de pabo in Amsterdam. Het contact met mijn hoogleraar van toen bleef. Door gesprekken met hem kwam ik erop een dissertatie te gaan schrijven. Als je dat besluit neemt, heb je trouwens geen idee wat je je op de hals haalt. Er zijn trouwens wel p..

