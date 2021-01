Gif houdt insecten uit de slaap

Bristol

Ook insecten hebben slaap nodig. Maar wanneer hommels of fruitvliegjes zijn blootgesteld aan concentraties neonicotinoïden die ze ook op akkers kunnen tegenkomen, slapen ze minder dan gebruikelijk. Dat meldden onderzoekers van de universiteit van Bristol (VK) eind vorig jaar al. Nu hebben zij ontdekt hoe dat komt, door bij fruitvliegjes de effecten van de insecticiden op de hersenfunctie te meten.

Zij zagen dat lage concentraties van de gifstoffen het geheugen van de vliegjes aantastten. Daarnaast bleek ook de biologische klok, die het dag-nachtritme bepaalt, te zijn verstoord. Hierdoor weten de vliegjes niet meer goed wanneer het tijd is om te slapen of om voedsel te zoeken. Langdurig gebrek aan slaap is voor insecten net zo ..

