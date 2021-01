Ei toont aan hoe hersenschudding ontstaat

Een klap op het hoofd kan een hersenschudding veroorzaken. Maar hoe een hersenschudding precies ontstaat, is niet duidelijk. Onderzoekers van de Villanova University in Philadelphia (VS) hebben een ei gebruikt om de gevolgen van een klap te onderzoeken. De zachte hersenen liggen in onze schedel omringd door een laagje vloeistof en een harde schedel. Een ei is daar een goed model voor, omdat hier het zachte eigeel in het waterige eiwit ligt, omgeven door de harde eierschaal. De onderzoekers testten de gevolgen van een directe klap en een roterende beweging op een eierdooier dobberend in eiwit en omgeven door een doorzichtige kunstmatige schaal. Zij keken in beide gevallen of eiwit en dooier door elkaar geklutst werden. Het resultaat was duidelijk: een directe klap levert geen geklutst ei op, een draaibeweging wel, vooral wanneer die plotseling stopt. Bij dat snelle afremmen draait de dooier nog even door terwijl de schaal al stilstaat. Bij mensen gebeurt zoiets bijvoorbeeld in de boksring, wanneer iemand een voltreffer op de kin krijgt. Het hoofd draait snel naar achteren en stopt dan plotseling. De hersenen draaien nog even door en er ontstaat schade door vervorming van het hersenweefsel: een hersenschudding.