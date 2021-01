Stimulatie helpt bij dwangstoornis

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat het stimuleren van hersengebieden die belangrijk zijn voor leren via een beloning kan zorgen voor een afname van dwangmatig gedrag. Vijf dagen van deze stimulatie vermindert dit gedrag tot ongeveer drie maanden.

Boston

Naar schatting lijdt ongeveer een miljard mensen aan een vorm van dwangmatig gedrag. Een verklaring voor het ontstaan van zo’n stoornis is een uit de hand gelopen vorm van aangeleerd gedrag. De onderzoekers van de universiteit van Boston (VS) zetten een experiment op om te zien hoe dit leerproces is te beïnvloeden.

Allereerst deden zij experimenten met gezonde vrijwilligers. Die kregen een leeropdracht waarbij de deelnemers een beloning kregen bij een goede prestatie. Tegelijkertijd werd met een elektrisch stroompje hun orbitofrontale cortex gestimuleerd, een deel van de hersenschors dat boven de oogkassen ligt en betrokken is bij de verwerking van emotionele prikkels. Het elektrische stroompje werd aangepast aan de herse..

