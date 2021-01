Religieus zijn helpt bij moeilijkheden

Unrecognizable woman holding a bible in her hands and praying (beeld istock)

Hoe ga je om met moeilijke situaties in je leven? Wetenschappers hebben ontdekt dat religieuze mensen twee copingstrategieën gebruiken die psychologen ook in hun praktijk inzetten. Godsdienstige mensen proberen vaak op een positieve manier over hun moeilijkheden te denken; psychologen noemen dit ‘cognitieve herwaardering’. Ook hebben ze de neiging om te vertrouwen op hun eigen vermogen om met de problemen te kunnen omgaan; dit wordt door psychologen ‘zelfeffectiviteit’ genoemd. Van beide copingstrategieën is bekend dat ze angst en depressie verminderen.

Religie en wetenschap staan op dezelfde lijn als het gaat om het omgaan met moeilijkheden in het leven, schrijft Florin Dolcos, professor psychologie aan het..

