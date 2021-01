Zeegras vangt plastic

In zeegras dat op de kust van Majorca is aangespoeld zit flink wat plastic. De zeegrasvelden voor de kust vangen dit vermoedelijk in grote hoeveelheden op.

Dit blijkt uit Spaans onderzoek, waarvoor twee jaar lang zeegras op het strand is verzameld. Het zeegras komt in de vorm van losse bladeren of kluwen (‘Neptunusballen’) aan wal. Een kilo losse bladeren leverde gemiddeld ruim zeshonderd stukjes plastic op, in de ballen zaten ongeveer vijftienhonderd stukjes per kilo.

Met die gegevens en een schatting van de hoeveelheid zeegras dat in ondiepe wateren in de Middellandse Zee groeit schatten de onderzoekers dat de zeegrasvelden alleen al in neptunusballen bijna negenhonderd miljoen stukjes plastic opvangen. Een flink deel hiervan komt weer op de kust terecht, al betekent dit niet dat het plastic dan ook wordt opgeruimd.

De hoeveelheid zeegras in de Middellandse Zee is sinds 1960 afg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .