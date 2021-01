Zo willen wetenschappers het fenomeen bliksem doorgronden

Het raadsel van de bliksem, een van de bruutste weerfenomenen ter wereld, is nog niet helemaal opgelost. Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen doen in een weiland in Drenthe een nieuwe poging.

Brian Hare (r.) en Olaf Scholten in een weiland in Peize. Ze creëren een vonk met een Wimshurst-machine.

Een willekeurige passant zou het niet kunnen vermoeden, als hij de Amerikaan Brian Hare (30) en de Nederlander Olaf Scholten (67) in een weiland in het Drentse dorp Peize een stellage in elkaar ziet knutselen van onder meer plastic buizen en loshangende draden. Hoewel hun bouwsel wat houtje-touwtje oogt, is de ambitie van de wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen groots en meeslepend: ze willen het geheim van de bliksem, een van de bruutste weerfenomenen ter wereld, ontraadselen.

Rijdend in zijn bokkenwagen slaat de Germaanse god Donar met zijn hamer op zijn zwaard waarbij de vonken richting aarde vliegen. Zo verklaarden Germaanse volkeren vroeger de bliksem. Inmiddels is de wetenschap verder, maar de puzzel is nog steeds niet ..

