Verzuring van zeewater tast Californische mosselen aan

De Californische mossel speelt een belangrijke rol in de natuur langs de westkust van de VS. Het belang van de mosselbanken voor het zeeleven in de kuststrook is groot, en daarnaast worden de mosselen voor menselijke consumptie geoogst. Maar het oceaanwater verzuurt door de opname van het broeikasgas kooldioxide, dat in steeds hogere concentratie aanwezig is. Het effect van die verzuring is dat calcium, nodig voor de mineralen waaruit de schelp is opgebouwd, steeds lastiger uit het water te halen is. Daarnaast verandert de opwarming van het water ook de manier waarop mosselen hun schelpen bouwen.

De belangrijkste mineralen in mosselschelpen zijn aragoniet en caliciet. Aragoniet is sterker en beschermt de weekdieren beter tegen beukende go..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .