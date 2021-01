‘We doen te weinig tegen klimaatverandering’

New York

In 2015 vroegen de Verenigde Naties tijdens de klimaattop in Parijs aan alle landen om plannen te maken hoe ze zich aan konden passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat is niet voldoende gebeurd, concludeert de milieuafdeling van de VN, UNEP, nu. In 139 van de 193 landen zijn wel plannen gemaakt en soms is hier zelfs al wetgeving voor, maar ook in die landen wordt de vinger niet altijd aan de pols gehouden en gebruiken landen ook niet allemaal dezelfde meetinstrumenten.

Het wordt sowieso al vrijwel onmogelijk om het belangrijkste doel van Parijs te halen, maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde. Hiervoor zou de uitstoot van broeikasgassen binnen dertig jaar naar nul gebracht moeten worden. Dat is niet alles: land..

