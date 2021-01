Warmer klimaat, meer ondervoeding

Een onderzoek naar ruim honderdduizend jonge kinderen in negentien landen laat zien dat een hogere temperatuur zal zorgen voor meer ondervoeding. Het effect is groter dan dat van de klassieke veroorzakers van honger, namelijk armoede, slechte hygiëne en slecht onderwijs. Hoewel verwacht werd dat klimaatverandering zal gaan zorgen voor problemen bij de voeding van mensen bleek er nu al een verband te zijn tussen warmere jaren en slechtere voeding. Dat gebeurde in zes regio’s, in Azië, Centraal en Zuid-Amerika en Noord-, West- en Zuidoost-Afrika. Onderzoekers keken naar temperatuur en neerslag in de regio’s en naar het dieet van de kinderen, die vijf jaar of jonger waren.