Camera's voorkomen crash van drone met pech

Drones met vier propellers, de quadcopters , zijn hulpeloos wanneer een van de vier motoren uitvalt. In dat geval gaat de drone tollen en stort neer. Onderzoekers van de TU Delft hebben met collega’s van de universiteit van Zürich (Zwitserland) een systeem ontwikkeld dat de defecte drones in de lucht kan houden.

Delft

Om een tollende drone te stabiliseren, is het nodig dat het apparaat weet waar het is. Dat kan door een gps-signaal op te vangen, net als de navigatie in een auto, maar die signalen zijn niet overal beschikbaar. Daarom gebruikten de onderzoekers camera’s die de drone helpen om een vast punt in de omgeving te vinden, waarop een autonoom systeem zich kan richten. Het ging om een gewone camera die enkele keren per seconde een opname maakt en een ‘event camera’, die voortdurend de helderheid van afzonderlijke pixels meet, en aan de hand van de patronen een vast punt kan herkennen.

stabilisatiesysteem

Beide camera’s waren voldoende om het stabilisatiesysteem een vast punt te geven. Maar als er weinig licht is, prest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .