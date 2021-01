Wetenschappers hebben eenvoudige test ontwikkeld om schildklierkanker op te sporen

Franse wetenschappers hebben een eenvoudige test ontwikkeld om schildklierkanker op te sporen. Nu gebeurt dat nog door met een naald een klein monster uit de schildklier te halen. In de toekomst is het zingen van een noot met een frequentie van ongeveer 150 Herz (een D3) wellicht voldoende.

De schildklier zit in de hals tegen de luchtpijp aan. Het weefsel van de vlindervormige klier is stijver wanneer er een tumor aanwezig is. Daar maakten de onderzoekers gebruik van.

Zij lieten proefpersonen zingen terwijl ze met een echoapparaat de trillingen meten in het weefsel van de klier. Door het zingen gaat dat meetrillen, en er ontstaan zogeheten S-golven, hetzelfde soort golven dat in de bodem ontstaat bij aardbevingen.

De nieuwe techniek is veel minder belastend dan het nemen van een weefselmonster, wat niet onbelangrijk is omdat schildklierkanker relatief vaak voorkomt bij kinderen. Daarnaast is het nemen van de weefselmonsters niet heel nauwkeurig, maar 5 procent van de tumoren wordt zo gevonden. De hoop is dat de zangtest ..

