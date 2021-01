Eiwitrijk vlees bracht mens en wilde wolf mogelijk samen

Al duizenden jaren is de hond een trouwe vriend van de mens. Maar de voorouders van de tamme honden waren wilde wolven en wetenschappers vragen zich al lang af hoe de relatie met de mens is gestart. Een probleem is dat in het verleden wolven en mensen elkaars concurrenten waren, ze jaagden veelal op dezelfde prooien. Vooral in de winter, wanneer voedsel schaars is, zou het onvoordelig zijn voor mensen om ook nog eens een tamme wolf van eten te moeten voorzien.