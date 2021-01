Touw waarschuwt bij oververhitting en moet brandweer helpen

Zwitserse onderzoekers hebben een veiligheidstouw ontwikkeld dat van kleur verschiet, wanneer het zo sterk is verhit dat de trekkracht is verminderd.

Wanneer brandweerlieden een gebouw in gaan, zitten ze soms vast aan een veiligheidstouw. Daarmee kunnen ze door collega’s naar buiten worden getrokken. Maar de hitte in een brandend gebouw kan zo’n touw verzwakken, zonder dat dit zichtbaar is. Hoe weten de brandbestrijders dan of hun touw nog veilig is?

Onderzoekers van de ETH Zürich en het federale instituut voor materiaalonderzoek EMPA hebben daar iets op gevonden. Zij ontwikkelden een coating die van kleur verandert bij verhitting. Het maken van coating was de eerste stap, daarna moest deze nog in een polyester veiligheidstouw worden ingebed. De coating moest stevig hechten en bestand zijn tegen buigen.

Uiteindelijk lukte dit met een coating die uit drie lagen bestaat. De basis is een d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .