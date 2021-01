DNA-aanpak verouderingsziekte progeria

Amerikaanse onderzoekers hebben in gekweekte cellen en in muizen een nieuwe manier uitgetest voor behandeling van de verouderingsziekte progeria. De weg naar de behandeling van patiënten is nog lang.

Cambridge (VS)

Bij progeria verouderen kinderen veel sneller dan gebruikelijk, en de gemiddelde levensverwachting is iets meer dan twaalf jaar. De oorzaak van de ziekte is een mutatie in het gen dat zorgt voor de aanmaak van het eiwit Lamine A. In dat gen is één letter van de genetische code veranderd, waardoor een niet compleet eiwit ontstaat. Tot nu toe is er geen behandeling voor deze ziekte. Afgelopen jaar is er wel een geneesmiddel goedgekeurd voor de behandeling van progeria, maar dat vermindert alleen sommige symptomen. De meest effectieve behandeling zou een reparatie van de mutatie zijn. Sinds enkele jaren experimenteren wetenschappers met de Crispr-cas-techniek voor genredactie om bij verschillende genetische ziekt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .