Britse universiteit ontwikkelt sneltest. Het maakt het testen veel efficiënter

Birmingham

De PCR test is de ‘gouden standaard’ om te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus. Maar voor deze test is laboratoriumapparatuur nodig en het duurt minimaal een uur om de analyse uit te voeren. Er zijn wel sneltesten die binnen korte tijd resultaat opleveren, maar die zijn minder nauwkeurig. Ze stellen vast of iemand antistoffen tegen het virus heeft, en dat is in het vroegste stadium van een besmetting nog niet het geval.

Voor de test hebben de onderzoekers een nieuwe manier ontwikkeld om het erfelijk materiaal van het virus snel te vermeerderen, zodat het kan worden gemeten. Voor de test is geen ingewikkelde apparatuur nodig, zodat die gewoon in een teststraat is uit te voeren. In monsters met een realistische hoeveel..

