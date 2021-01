Satellietsysteem remt ontbossing Afrika

Een satellietsysteem dat een waarschuwing geeft wanneer er bos verdwijnt, heeft effect. In landen in Afrika waar de regering of lokale organisaties zijn geabonneerd op de (gratis) waarschuwingen nam de ontbossing in twee jaar tijd met ongeveer 18 procent af. Dit resultaat is maandag beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

Observaties van ontbossing in 22 landen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika.

Het Global Land Analysis and Discovery (GLAD)-systeem houdt via een satelliet in de gaten of er stukken bos verdwijnen. Als dat gebeurt, krijgen abonnees op het systeem een waarschuwing. Onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van Wisconsin, die het systeem ontwierpen, hebben onderzocht of de waarschuwingen ook effect hebben op ontbossing in 22 landen in de tropen.

Dat bleek inderdaad zo te zijn, maar alleen in landen waar de overheid of andere organisaties zich hadden geabonneerd op de waarschuwingen. Dat lijkt logisch, omdat zo’n abonnement laat zien dat er in zo’n land groepen zijn die actief de ontbossing willen tegengaan.

Maar dit gold alleen in Afrika. In Azië en Zuid Amerika was er geen afname van ontbos..

