Het filteren van zout uit water

Grote hoeveelheden zout water in korte tijd zoet maken is niet eenvoudig. Een bekende techniek is filtratie over een dunne membraan die water doorlaat maar het zout niet, maar dat is nog niet echt op grote schaal mogelijk: de membranen daarvoor zijn niet goed genoeg. Amerikaanse onderzoekers hebben nu via computersimulaties achterhaald hoe water door dunne membranen loopt. Met die informatie kunnen ze betere filtratiemembranen ontwikkelen.